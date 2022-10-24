Иркутск, , 10:54 — REGNUM Основными версиями крушения самолёта Су-30 в Иркутской области являются отказ техники и ошибка пилотирования. Об этом 24 октября сообщили в Следственном комитете РФ.

Эмблема СК РФ

В ведомстве рассказали о расследовании уголовного дела по факту авиапроисшествия в Иркутской области, возбуждённого по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — рассказали в СК.