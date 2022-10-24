Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии предстоящая неделя будет дождливой, также выпадет снег. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Золотая осень Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, 24 октября причиной дождливой погоды в республике стал холодный фронт. По расчётам, аналогичная погода ожидается 30 октября.

В ночь на 25 октября осадки прекратятся, а днём похолодает и преимущественно в северо-восточной части Чувашии пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом.

26 октября антициклон принесёт солнечную погоду, но при этом утором подморозит, а днём потеплеет до +3…+4 градусов.

27 октября усилится ветер, и пройдёт небольшой снег, 28 октября прогнозируются небольшие дожди с температурой около +4 градусов тепла. 29 октября осадки прекратятся, ветер ослабнет.