Канберра, 24 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз провел фотосессию в здании парламента в преддверии обнародования федерального бюджета страны 25 октября. На мероприятии поприсутствовал фотограф газеты The GuardianМайк Бауэрс.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

Появившись вместе с министром финансов Кэти Галлахер и казначеем Джимом Чалмерсом, Энтони Альбаниз сказал, что вечер 25 октября будет «спокойным вечером» и что он «очень этого ждал».

Ранее казначей Чалмерс предупреждал, что власти могут пойти на жесткие меры, чтобы обуздать инфляцию.

«Это справедливый бюджет, бюджет, который учитывает давление на стоимость жизни, но не оказывает давления на инфляцию. Таким образом, это целевой семейный бюджет, который также устраняет некоторые недочеты, которые пронизывали бюджет в течение определенного периода времени», — анонсировал Альбаниз.