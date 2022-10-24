Хабаровск, , 10:50 — REGNUM Представитель правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев ушёл добровольцем на фронт, считая, что отсиживаться в тылу не имеет права.

Мобилизованные военнослужащие проходят подготовку в зоне СВО Министерство обороны Российской Федерации

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Бейдулах Исаев находится в Лисичанске Луганской Народной Республики. Ранее он проходил военную подготовку, служил в элитных внутренних войсках, в батальоне спецназначения.

«Я старший сержант, заместитель командира взвода внутренних войск МВД России. Умею хорошо стрелять.

Меня спрашивают, почему я пошёл воевать? Мог бы отсидеться дома, в тылу. Но нет! Мы мужчины и должны защищать свою страну. Если мы не можем протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде, зачем мы называемся мужчинами и зачем мы вообще нужны? Сегодня мы не остановим врага на пороге нашего дома, завтра он войдёт в наши дома.

За что мы сражаемся? Отстаиваем нашу территориальную целостность и независимость. А ещё истинные человеческие ценности, которые по большому счету только в России и остались. Я бывал во многих странах и видел, что происходит в Европе. Когда родителей называют номер один и номер два — это против природы человека и закона всевышнего!

Местные жители говорят нам искреннее спасибо, за то, что мы пришли и защитили их от националистов. Когда идут наши военные, они машут им как освободителям.

Да, многие ищут поводы, чтобы уклониться от мобилизации. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отправил на передовую троих своих сыновей, и сам периодически выезжает на фронт. Именно таким патриотом нужно быть, когда страна в опасности, когда кому-то нужна наша защита.

Вспоминаю первую чеченскую кампанию, вторую, теракты в Дагестане. Все они спонсировались Западом. Цель была — расколоть нашу страну, но это не удалось сделать, и тогда наши недруги стали возрождать нацизм.

Усилия России в борьбе с НАТО в лице укронацистов ограничиваются использованием минимальной части возможностей. Однако враг не понял сути происходящего и возможного. Подлое убийство Даши Дугиной, выведение из строя газопроводов «Северный поток», подрыв Крымского моста и другие акты международного терроризма привели к изменению характера нашего реагирования — уничтожению критической инфраструктуры киевского режима», — сказал участиник СВО.

Бейдулах Исаев отмечает, что бойцы из Восточного военного округа настроены по-боевому, чувствуют себя воинами и стали храбрее, чем в тылу.

«Когда мы узнаем, что кто-то из Хабаровского края, радуемся и обнимаемся, как земляки! Но идёт мощная пропаганда, укронацисты хотят внести раскол в наши ряды, но у них ничего не получится.

Я понимаю, что наши женщины переживают за своих мужей, сыновей, братьев. Хочу их успокоить, не волнуйтесь, у них всё есть, они одеты, обуты, защищены. Я сам езжу на передовую, смотрю, как кормят солдат. Недавно вручал награды. Ребята заслужили!» — цитирует «Хабаровский край сегодня» старшего сержанта.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан передал партию техники для работы в зоне СВО ряду подразделений, где служат земляки.