Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Солнечное затмение в Санкт-Петербурге можно будет увидеть во вторник, 25 октября, в случае ясной погоды. Об этом сообщили в Пулковской астрономической обсерватории РАН.

Солнечное затмение Luc Viatour

Там отметили, что 25 октября будет новолуние, когда Луна находится в соединении с Солнцем.

«В этот раз это будет частное затмение: Луна экранирует только часть Солнца. Для Петербурга эта часть составит около 67%. Затмение начнется в 12:15 по Москве, достигнет максимума в 13:26, и завершится в 14:37», — сообщили в обсерватории.

Для того, чтобы наблюдать за затмением безопасно, рекомендуют использовать солнечные фильтры. Увидеть явлением можно и в Пулковской обсерватории, для этого запустят экскурсию, с просмотром затмения с помощью телескопа.