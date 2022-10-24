Лос-Анджелес, США, , 10:51 — REGNUM Деймон Линделоф, которого зрители знают по работе над сериалами «Остаться в живых» и «Хранители», будет руководить производством нового фильма франшизы «Звёздные войны» для кинокомпании Lucasfilm. Об этом 24 октября сообщает портал Deadline.

Звёздные разрушители Скриншот из игры Star Wars: Squadrons

В качестве режиссёра проекта выступит Шармин Обаид-Чиной, снявшая четвёртый и пятый эпизоды шоу «Мисс Марвел». Линделоф также займётся написанием сценария, пока нет информации о том, кто будет помогать ему в этой работе. Отмечается, что поскольку сценарий ещё не готов, то производство сериала начнётся ещё не скоро.

Напомним, последним реализованным проектом Lucasfilm по вселенной «Звёздных войн» стал первый сезон сериала «Андор» про приключения офицера-разведчика Кассиана Андора, роль которого исполнил Диего Луна. Премьера шоу состоялась 21 сентября 2022 года. Пока онлайн-кинотеатр Disney Plus не назвал дату релиза его второго сезона.

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