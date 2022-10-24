Спасатели Железноводска добровольно отправились в зону спецоперации
Железноводск, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Несколько сотрудников МЧС записались добровольцами и отправляются для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации. Спасатели, несмотря на то, что их не призвали повестками по частичной мобилизации в силу ряда причин, в частности, один из них является многодетным отцом, у остальных были другие причины для освобождения от призыва, добровольно приняли решение и встали в ряды защитников Родины, сообщил мэр города Железноводска Евгений Бакулин.
По словам мэра, на днях он побывал в подразделении воинской части, где проходят боевое слаживание призванные из Железноводска горожане. Он принял их поручение о поставках дополнительной партии обмундирования. В среду, 26 октября, экипировка поступит в часть.