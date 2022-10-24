Железноводск, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Несколько сотрудников МЧС записались добровольцами и отправляются для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации. Спасатели, несмотря на то, что их не призвали повестками по частичной мобилизации в силу ряда причин, в частности, один из них является многодетным отцом, у остальных были другие причины для освобождения от призыва, добровольно приняли решение и встали в ряды защитников Родины, сообщил мэр города Железноводска Евгений Бакулин.

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«Самые настоящие патриоты своей страны. Они выбрали мужские профессии и продолжают совершать мужские поступки. Напомню, стать добровольцем могут граждане, которые не получили повестку в рамках частичной мобилизации, но хотели бы, чтобы их или призвали, или позволили нести службу в добровольческом отряде», — заявил Бакулин.

По словам мэра, на днях он побывал в подразделении воинской части, где проходят боевое слаживание призванные из Железноводска горожане. Он принял их поручение о поставках дополнительной партии обмундирования. В среду, 26 октября, экипировка поступит в часть.

«Поступили определенные заказы на определенную амуницию, сейчас будем отрабатывать и искать. По поручению нашего губернатора мы отрабатываем любую просьбу наших ребят. Помимо этого, в среду, машина доставит ребятам дополнительно амуницию», — написал он в своем телеграм-канале.