Лилль, Франция, , 10:50 — REGNUM «Лилль» одержал победу над «Монако» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Лилля» дубль оформил бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. Ещё по голу забили защитник Алешандро и форвард Жонатан Бамба.

У «Монако» точными ударами отметились защитники Каю Энрике, Аксель Дисаси и нападающий Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник Александр Головин отыграл весь матч, но не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Лилль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, на счету команды 22 очка. «Монако» идёт на седьмом месте с 21 очком.

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