Петропавловск-Камчатский, , 10:49 — REGNUM На Камчатке направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы села Эссо. Следствие установило, что именно по её вине 12-летний ребёнок получил термические ожоги в бассейне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приехавшая из Москвы семья выбрала гостиничный комплекс, который принадлежал матери обвиняемой. Туристы свободно прошли на территорию и пока родители искали администратора мальчик нырнул в бассейн с термальной водой, температура которой составляла +70 градусов.

Ребёнок получил ожоги тела и лица 2-3 степени.

Предупреждений о запрете купаний не было.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемой составляет ограничение свободы на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области мужчина пострадал в результате взрыва самогонного аппарата.