Канберра, 24 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Посол Японии в Австралии Синго Ямагами появился на телеканале ABC после недавней встречи между премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом и лидером своей страны Фумио Кисидой. Как сказал высокий представитель журналистам, Канберра и Токио договорились наращивать военное взаимодействие по итогам встречи.

Флаг Австралии

Отвечая на вопрос о расширении связей двух стран в области обороны и безопасности посредством нового соглашения, посол сказал, что это была «знаковая» встреча, которая укрепила прочные партнерские отношения Японии и Австралии.

«Я бы назвал этот визит знаковым… особое стратегическое партнерство между Японией и Австралией поднялось на новую высоту. Я думаю, что это было… эффективно с точки зрения дальнейшего укрепления, даже укрепления дружеских отношений между двумя лидерами. Если вы посмотрите на беспрецедентную частоту визитов этих двух лидеров, вы будете поражены, увидев… Альбаниз ездил в Токио и в мае, и в сентябре, и на этот раз Кисида приезжал в Австралию. Итак… они встретились всего через пять месяцев после того, как Альбаниз стал премьер-министром, это была их уже четвертая встреча … такого не происходит ни в одной другой стране», — сказал посол Ямагами.