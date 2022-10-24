Москва, , 10:48 — REGNUM Более чем в два раза увеличило производство конструкционных материалов ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина государственной корпорации «Ростех», полностью обеспечив этим нужды российской аэрокосмической отрасли. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба госкорпорации.

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«ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Госкорпорации Ростех более чем в два раза нарастило производство полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых силовых сотовых заполнителей, полностью закрыв потребности российской авиакосмической отрасли», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на производственных мощностях указанного предприятия можно выпускать ежегодно до 600 кубометров конструкционных материалов, применяемых для создания перспективных двигателей ПД-8 и ПД-14, а также истребителей пятого поколения Су-57 и космического корабля «Орёл».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый запуск «Электронной птицы» самолёта SSJ-NEW — полунатурного испытательного комплекса отработки и интеграции бортового оборудования воздушного судна, провели специалисты корпорации «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) и ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (входит в состав НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»).