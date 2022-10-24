Лондон, , 10:48 — REGNUM Фунт стерлингов укрепился в понедельник 24 октября после того, как бывший премьер-министр Борис Джонсон выбыл из гонки за пост главы правительства Великобритании, как сообщает газета Financial Times.

Британский фунт стерлингов

На утренних торгах в Лондоне британская валюта выросла на 0,4% по отношению к доллару — до $1,1344, а также на 0,5% по отношению к евро — до €1,1519.

Глава отдела исследований глобальных рынков в MUFG Bank Дерек Халпенни сказал, что решение Джонсона уйти в отставку стало «облегчением для финансовых рынков», и добавил, что у другого кандидата — бывшего министра финансов Риши Сунака «гораздо больше шансов обеспечить стабильность правительства».

«Устранение политической нестабильности в Великобритании, безусловно, является положительным фактором и в краткосрочной перспективе может оказать дополнительную поддержку фунту, — сказал Халпенни. — Однако мы подозреваем, что выигрыш может оказаться кратковременным, и мы бы предостерегли от поспешных выводов о том, насколько сильно эти новости могут поднять фунт».

Что касается рынка акций, то лондонский индекс FTSE 100 также вырос на 0,4%.

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