Канберра, , 10:49 — REGNUM В качестве серьезного предупреждения для владельцев недвижимости 24 октября Резервный банк Австралии опубликовал прогноз, согласно которому стоимость жилья упадет на 20% через два года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия Kgbo

Документы регулятора, опубликованные банком в соответствии со свободой информации, показывают, что эксперты считают, что рынок недвижимости переживет самый большой удар с 1980-х годов. Мрачный прогноз сводится к значительному повышению процентных ставок, чтобы попытаться остановить инфляцию, при этом ожидается, что к Рождеству процентная ставка превысит 3%.

Внутренние документы ЦБ показывают, что банк ожидает падения цен на недвижимость в национальном масштабе на 11% к середине следующего года, прежде чем они выровняются.

Цены в Сиднее и Мельбурне, вероятно, будут падать на 1,5% в месяц до конца 2022 года.