Херсон, 24 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Памятники русским военачальникам Александру Суворову и Фёдору Ушакову увезли из Херсона в целях безопасности, сообщает 24 октября Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Памятник Суворова находился на улице, названной в честь великого полководца, а памятник Ушакова — у корпуса Херсонской государственной морской академии. Оба монумента появились в городе во времена СССР.

Для сохранения исторического наследия было принято решение вывезти памятники с территории города.