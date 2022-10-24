Мелитополь, 24 октября 2022, 10:59 — REGNUM Киевские боевики, обстреливая Энергодар ракетами, могли целиться в сотрудников Запорожской АЭС. Об этом рассказал 24 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Энергодар
Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, 23 октября обстрелу подвергся район города, где находится гостиница. Раньше там жили сотрудники «Росэнергоатома».

«Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей [киевских] террористов», — сказал Рогов РИА Новости.

Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар произошёл ровно через минуту после того, как он проехал. По счастливой случайности пострадавших не было, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали в Энергодаре в результате обстрела со стороны ВСУ.

Читайте также: СКР расследует обстрел карателями ВСУ гостиницы в Энергодаре