Мелитополь, 24 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Киевские боевики, обстреливая Энергодар ракетами, могли целиться в сотрудников Запорожской АЭС. Об этом рассказал 24 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, 23 октября обстрелу подвергся район города, где находится гостиница. Раньше там жили сотрудники «Росэнергоатома».

«Наносился удар во время, когда в районе гостиницы должен был проехать автобус с сотрудниками Запорожской АЭС, которые, по всей вероятности, и должны были стать одной из целей [киевских] террористов», — сказал Рогов РИА Новости.

Автобус ходит по расписанию, и ракетный удар произошёл ровно через минуту после того, как он проехал. По счастливой случайности пострадавших не было, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека пострадали в Энергодаре в результате обстрела со стороны ВСУ.

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