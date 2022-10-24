Симферополь, , 10:45 — REGNUM Уголовное дело в отношении организатора незаконного вооружённого формирования возбуждено органами УФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщили 24 октября в пресс-службе ведомства.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, в марте 2014 года 57-летний фигурант выехал с Крымского полуострова и создал на территории б. УССР незаконное вооружённое формирование — так называемый национальный батальон. Его целью было нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Организатор обеспечивал участников формирования огнестрельным оружием и боеприпасами.

«В период с июня 2014 года по настоящее время мужчина, руководя батальоном, принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — сообщила представитель УФСБ «Крыминформу».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК РФ — «Организация незаконного вооружённого формирования», санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.