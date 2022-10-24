Тюмень, , 10:45 — REGNUM В Тюменской области происходит горение газа в товарно-сырьевом цехе «Тобольск-Нефтехим». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На месте ЧП Пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Врыв газа произошёл 24 октября 2022 года в Восточно-промышленном районе Тобольска в 5:47 мск (7:47 по местному времени).

«Происходит горение газа в ёмкости в цехе по всей площади 3Х5 метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время на месте вызова работают 35 человек и 12 единиц техники. Угрозы распространения огня нет. Спасательные подразделения контролируют зону происшествия до полного выгорания газа в ёмкости.