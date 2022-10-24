Сидней, Австралия, , 10:46 — REGNUM В Сиднее уже был самый дождливый октябрь за 165 лет, но вот уже третий раз столица Нового Южного Уэльса (штат на юге Австралии) бьет месячный рекорд по количеству осадков, передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

﻿С тех пор, как в 1858 году начался сбор данных об осадках, метеорологи из Weatherzone отметили, что они никогда не видели, чтобы погодные условия «даже приблизились» к уровням 2022 года. Предыдущий рекорд 1987 года в 285 мм был побит в очередной раз, когда месячный итог по количеству осадков в Сиднее достиг 286,8 мм.

Более того, в Сиднее уже выпало достаточно дождей, чтобы побить годовой рекорд в начале этого месяца: 6 октября выпало 2199,8 мм дождя, что побило предыдущий рекорд 1950 года в 2194 мм.

По состоянию на утро 24 октября дождемер показал в общей сложности 2387,6 мм выпавших осадков.