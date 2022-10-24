Барселона, Испания, , 10:43 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» (Бильбао) в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Барселоны» голы забили нападающий Усман Дембеле на 12-й минуте, защитник Серхи Роберто на 18-й и форварды Роберт Левандовский на 22-й и Ферран Торрес на 73-й.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 28 очков. «Атлетик» идёт на шестом месте с 18 очками.

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