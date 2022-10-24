Вашингтон, 24 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Республиканцы разделены на два противоборствующих лагеря — трампистов и неоконов, и это может позволить Киеву сохранить поток помощи со стороны Вашингтона. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

«Республиканская партия расколота между изоляционистами в лице сторонников Трампа, и ястребами-неоконсерваторами», — заявил эксперт.

После выборов, заполучив большинство в конгрессе, им придется как-то договариваться, пояснил Дудаков.

Вполне возможно, что республиканцы не откажутся полностью от поддержки Киева, но сократят нынешние финансовые вливания в бюджет б. УССР, обосновав это своей программой общего сокращения госрасходов ради борьбы с инфляцией, полагает политолог.

«Но, как минимум, в стане республиканцев будет идти какая-то дискуссия по этому поводу — чего мы не наблюдаем у демократов. Но Демпартия старается заранее обезопасить для себя вопрос киевского режима, и поэтому может протащить в Конгрессе выделение крупных сумм, до $50 млрд, для Киева сразу после выборов. В таком случае мнение республиканцев может уже не играть особой роли», — заключил эксперт.

Напомним, что через две недели в США состоятся выборы в двухпалатный парламент.