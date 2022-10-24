Париж, 24 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Торнадо обрушился на город на севере Франции, нанеся большой ущерб, передает BFM TV.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

По меньшей мере два торнадо обрушились на города на Сомме и Па-де-Кале. Торнадо обрушился на церковь, расположенную к югу от Арраса, причинив значительный ущерб. Крыша церкви разрушена, стены рухнули. Вид церкви, пострадавшей от смерча, поражает и свидетельствует о жестокости непогоды.

В городе две трети домов были разрушены. Пришлось переселить 150 пострадавших, то есть почти половину жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, путешествуя по Италии, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с новым премьер-министром Италии Джорджией Мелони, всего через несколько часов после того, как правительство Италии пришло к власти.

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