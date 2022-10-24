Канберра, 24 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Казначей Австралии Джим Чалмерс уже отмечал, что федеральный бюджет страны на этот год будет «бюджетом с хлебом и маслом» — но поскольку ситуация развивается так, как она развивается, австралийцам, возможно, придется отказаться от масла. О том, чего ждать от бюджета лейбористов, рассказали журналисты NineNews.

Заседание парламента Австралии

Ранее казначей Чалмерс уже представил годовые отчеты об экономических условиях, где у всех кошельки стали все теснее: процентные ставки растут, инфляция стремительно растет, а реальная заработная плата остается низкой.

Несмотря на это, казначей отметил, что будут приняты «разумные меры» для решения проблемы стремительного роста стоимости жизни — от заботы о детях до снижения налогов.

Одной из ожидаемых реформ является увеличение срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, который в настоящее время составляет 18 недель и который будет продлен до 26 недель или полных шести месяцев. Другой главной мерой лейбористских властей будет реализация проекта прошлого правительства по снижению налогов.