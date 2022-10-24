Сеул, 24 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. 23 октября главы МИД Южной Кореи и Гватемалы обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В своем письме министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин высоко оценил развитие двустороннего сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, текстильная и швейная промышленность, здравоохранение и сельское хозяйство, а также выразил надежду на то, что отношения дружбы и сотрудничества продолжат крепнуть.

В свою очередь, глава МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флорес выразил надежду на укрепление диалога на двустороннем и многостороннем уровнях в будущем.