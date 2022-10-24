Жуковский, Московская область, 24 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Первый запуск «Электронной птицы» самолёта SSJ-NEW — полунатурного испытательного комплекса отработки и интеграции бортового оборудования воздушного судна — провели специалисты корпорации «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации «Ростех») и ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (входит в состав НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского»). Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Отмечается, что указанный комплекс создаётся по техническому заданию корпорации для отработки взаимодействия и функционала нового отечественного комплекса бортового оборудования SSJ-NEW и его программного обеспечения.

При этом уточняется, что ФАУ «ГосНИИАС» создаёт такой стенд и осуществляет его интеграцию, а также разрабатывает программное обеспечение и цифровые имитаторы для компонентов систем самолёта, которые не представлены на стенде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что исследовательская группа китайского университета установила рекорд Гиннесса по продолжительности полета орнитоптера — беспилотного летательного аппарата, который летает, взмахивая механическими крыльями.