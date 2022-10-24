Бухарест, , 10:39 — REGNUM Первая колонна военной бронетехники вооружённых сил Франции прибыла на полигон Чинку на юге Румынии для обеспечения защиты восточных территорий НАТО. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно официальной информации, восемь БМП были 23 октября доставлены с французской базы Мурмелон-ле-Гранд через венгерско-румынскую границу. Сейчас соответствующая техника проходит предварительные испытания на территории Румынии.

«Мы благодарны нашим французским коллегам за возможность укрепить боеспособность румынской армии в рамках партнерских проектов с Североатлантическим альянсом», — заявил командующий силами НАТО в Румынии Тибериу Кожокару.

Предполагается, что с 1 декабря текущего года Франция возглавит специальную миссию альянса в Румынии.