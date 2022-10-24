Бухарест, 24 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Первая колонна военной бронетехники вооружённых сил Франции прибыла на полигон Чинку на юге Румынии для обеспечения защиты восточных территорий НАТО. Об этом 24 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, восемь БМП были 23 октября доставлены с французской базы Мурмелон-ле-Гранд через венгерско-румынскую границу. Сейчас соответствующая техника проходит предварительные испытания на территории Румынии.

«Мы благодарны нашим французским коллегам за возможность укрепить боеспособность румынской армии в рамках партнерских проектов с Североатлантическим альянсом», — заявил командующий силами НАТО в Румынии Тибериу Кожокару.

Предполагается, что с 1 декабря текущего года Франция возглавит специальную миссию альянса в Румынии.