Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Петербургская биржа 31 октября предоставит возможность участникам торгов и инвесторам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо, сообщили 24 октября в пресс-службе биржи.

Рынок ценных бумаг pictavio

Так, СПБ Банк — расчетный депозитарий Биржи — переведет 680 наименований иностранных ценных бумаг стоимостью $312 млн (оценка на 19 октября 2022 года) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

«Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором», — отметили в пресс-службе, добавив, что этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.

«При такой процедуре обмена дисконтов не возникает: такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи», — уточнили в пресс-службе Биржи

Процедура перевода иностранных ценных бумаг на торговые разделы для инвесторов произойдет автоматически, без каких-либо дополнительных издержек, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется.