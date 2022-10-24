24 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 11:57 — REGNUM Ветеран мировой политики Генри Киссинджер в конце сентября выступил в американском Совете по международным отношениям (СМО) — старейшей и одной из наиболее влиятельных организаций по стратегическому анализу, основанной еще в 1921 году.

Киссинджер Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хотя встреча прошла в рамках программы СМО «Уроки истории», значительная часть выступления д-ра Киссинджера была посвящена глобальным вопросам на фоне кризиса вокруг бывш. УССР и перспективам российско-китайского сближения. Практически все вопросы, заданные Киссинджеру после его краткого выступления и воспоминаний о работе с ведущими американскими и китайскими политиками, касались не исторической, а именно современной тематики.

Антироссийская истерия в США достигла такого накала, что даже основоположник так называемой реальной политики, безусловный авторитет в международных делах, не замеченный в симпатиях к Советскому Союзу и России, почти 100-летний Генри Киссинджер был вынужден сделать реверансы в сторону этих агрессивно-панических настроений, заявив, что Россия якобы проигрывает войну на территории бывш. УССР.

Однако всё дальнейшее его выступление было посвящено нескольким вполне рациональным тезисам. Прежде всего, он признал, что исторически угроза безопасности России всегда исходила с Запада, приведя в пример нашествие Наполеона. С точки зрения Киссинджера, падение Берлинской стены и последовавшее беспрецедентное расширение НАТО под руководством США на восток лишило Россию пояса безопасности, который она выстраивала всегда, независимо от своего государственного устройства и личности руководителя. Таким образом, он дал понять, что дело в первую очередь в угрозе глубинным интересам национальной безопасности России. Сказав это открытым текстом, Генри Киссинджер фактически признал США и НАТО нападающей, агрессивной стороной и нарушил негласный консенсус о тотальной демонизации России.

Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. 2022 nato.int

Киссинджер также признал участие США и всего НАТО в войне на территории бывш. УССР и сравнил происходящее с Первой мировой войной, по итогам которой Америка из мирового захолустья превратилась в великую державу. По его словам, Вашингтону следует более четко сформулировать свои цели. Если Евросоюзу удастся одержать победу в этой войне с помощью конвенциональных вооружений, это неизбежно ослабит влияние США на Европу и выведет ее из их подчинения. Победа России будет означать глобальное поражение Запада и нарастание центробежных тенденций в мировом масштабе. Иными словами, любое развитие событий, кроме замораживания конфликта, ведет к ослаблению доминирования США. В этой связи д-р Киссинджер призвал к проведению переговоров с российским руководством, желательно в закрытом и неофициальном, то есть сепаратном порядке. Этим предложением он фактически дезавуировал собственный реверанс в сторону антироссийского агрессивно-панического консенсуса о поражении России.

Как ветерана холодной войны и автора известной и оказавшейся эффективной концепции сближения США с Китаем против СССР в 1970-е годы Генри Киссинджера волнует проблема российско-китайского сближения. Возможно, не понимая полностью или не желая признавать, что это сближение носит объективно-исторический характер, он высказался в том духе, что переговорным путем и, предоставив России необходимые гарантии безопасности, Россию все еще можно если не превратить в союзника Запада против КНР, то обеспечить её нейтралитет в борьбе против главного соперника США. В этой связи он напомнил о настойчивых предложениях России в конце 2021 года достичь согласия в сфере безопасности и в мягких, предельно дипломатичных выражениях посетовал, что США недостаточно внимательно отнеслись к озабоченности российской стороны. Вовлечение всего региона без каких-либо исключений в стратегическую систему США (очевидно, имел в виду НАТО) и попытки Вашингтона добиться вхождения [киевской хунты] в НАТО не были достаточно продуманными шагами, заявил Генри Киссинджер. В США последнее время больше думали о Китае, чем о России, поэтому, когда она вновь появилась в качестве глобального игрока, это вызвало не совсем адекватную и точную реакцию.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

Полный разрыв с РФ опасен и не в интересах ни Европы, ни США. Все стороны должны продумать новые контуры сосуществования и согласовать их путем переговоров, особенно в условиях, когда стоит угроза применения ядерного оружия и превращение его в конвенциональное, считает Киссинджер.

Неважно, нравится кому-то президент России Владимир Путин или нет, переговоры России с Западом важны для обеспечения стратегической безопасности — на этой мысли ведущий встречу президент СМО Ричард Хаасс якобы случайно оборвал 100-летнего мастодонта американской внешней политики.

Рациональный подход к вопросам международной безопасности в интересах США, проявленный многолетним противником СССР и России, ветераном холодной войны, человеком с когда-то беспрекословным авторитетом на Западе, оказался неприемлем для нынешних американских элит, фанатично ненавидящих и жаждущих уничтожения нашей страны.

Генри Киссинджер им больше не нужен.