Сидней, Австралия, , 10:48 — REGNUM Упрямая птица поселилась на одном из светофоров Сиднея. И несмотря на то, что транспортники убирали гнездо четыре раза за месяц, она продолжает возвращаться и вить себе место для проживания. Подробнее об истории рассказала радиостанция 2GB.

Пляж. Австралия (сс) sandid

Обыкновенная птица майна свила гнездо прямо на светофоре на углу улиц Маунт и Уокер в Северном Сиднее.

Однако, похоже, у зоологов есть объяснение упрямства животного.

«В последнее время в этом районе было вырублено много деревьев, поэтому дикая природа борется за существование, и это показывает, насколько адаптируемыми могут быть эти птицы», — сказала в эфире радиостанции эксперт по птицам Грейн Клири.