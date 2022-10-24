В Сиднее не могут справиться с «упрямой» птицей, поселившейся на светофоре
Сидней, Австралия, 24 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Упрямая птица поселилась на одном из светофоров Сиднея. И несмотря на то, что транспортники убирали гнездо четыре раза за месяц, она продолжает возвращаться и вить себе место для проживания. Подробнее об истории рассказала радиостанция 2GB.
(сс) sandid
Пляж. Австралия
Обыкновенная птица майна свила гнездо прямо на светофоре на углу улиц Маунт и Уокер в Северном Сиднее.
Однако, похоже, у зоологов есть объяснение упрямства животного.
«В последнее время в этом районе было вырублено много деревьев, поэтому дикая природа борется за существование, и это показывает, насколько адаптируемыми могут быть эти птицы», — сказала в эфире радиостанции эксперт по птицам Грейн Клири.