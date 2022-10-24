Москва, , 10:38 — REGNUM Выполнение в РФ социальных программ за счет средств ФНБ будет оказывать инфляционное давление на экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Возможность снижения инфляции в РФ будет зависеть от ряда причин, — рассказала она. — Среди главных на сегодня факторов, которые могут этому помешать, — «распечатывание кубышки», решение правительства об использовании 1 трлн рублей из ФНБ. Выполнение за счет средств ФНБ социальных программ будет оказывать инфляционное давление на экономику, что может привести к определенному росту цен в ноябре–декабре. Однако рассматривать подобное увеличение денежной массы как прямую эмиссию не стоит, так как средства ФНБ формировались за счет доходов от реальных операций».

По ее словам, существенными для показателя инфляции будут также новости внешней политики, как и сопутствующие им инфляционные ожидания.

«Немаловажным их катализатором послужат и действия Банка России, заключающиеся в числе прочего в изменении ключевой ставки или сохранении ее на прежнем уровне», — сказала Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии по итогам сентября годовая инфляция замедлилась до 14,9% против 20% в апреле 2022 года.

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