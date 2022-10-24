Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, которого уличили в крупном мошенничестве. Жертвой афериста стал осуждённый за взятку бывший руководитель одного из управлений МЧС по региону, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела убедил экс-начальника управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области в наличии служебных связей в силовых структурах, получив от него 1,5 млн рублей за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности.

Суд признал ульяновца виновным в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив два года колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Напомним, в отношении экс-начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд признал его виновным, назначив условный срок и 1 млн 87,5 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM , экс-сотрудник управления МЧС через посредника получил взятку в виде топливной карты стоимостью 43 500 рублей «за неприменение максимальных штрафных санкций».

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