Ульяновск, 24 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, которого уличили в крупном мошенничестве. Жертвой афериста стал осуждённый за взятку бывший руководитель одного из управлений МЧС по региону, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Правоохранители установили, что фигурант уголовного дела убедил экс-начальника управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области в наличии служебных связей в силовых структурах, получив от него 1,5 млн рублей за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности.

Суд признал ульяновца виновным в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив два года колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Напомним, в отношении экс-начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд признал его виновным, назначив условный срок и 1 млн 87,5 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM , экс-сотрудник управления МЧС через посредника получил взятку в виде топливной карты стоимостью 43 500 рублей «за неприменение максимальных штрафных санкций».