Москва, , 10:36 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить заявления журналиста RT Антона Красовского, сообщает пресс-служба СК России.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Ранее Красовский в ходе интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко призвал к насильственным действиям в отношении детей, проживающих в Закарпатье, которые считают, что территория бывш. УССР «оккупирована москалями».

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор RT Маргарита Симоньян остановила сотрудничество с Красовским после скандального интервью.