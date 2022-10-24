Канберра, , 10:41 — REGNUM Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей подала иск против компании Fitbit в федеральный суд Австралии, утверждая, что производитель смарт-часов ввел клиентов в заблуждение относительно их прав на некачественные продукты. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

Часы fancycrave1

Во время судебного разбирательства против американской компании Fitbit LLC антимонопольная служба Австралии будет отстаивать точку зрение, согласно которой производитель сообщил клиентам, что они не могут получить возмещение, если они не вернут неисправный продукт в течение 45 дней.

Предполагаемое вводящее в заблуждение поведение имело место в течение более 18 месяцев, с мая 2020 года по февраль 2022 года.

«Мы возбудили это дело против Fitbit, потому что считаем предполагаемое поведение серьезным и что производители должны внедрить процессы, обеспечивающие соблюдение австралийского закона о защите прав потребителей … Согласно австралийскому закону о защите прав потребителей, продукты должны быть приемлемого качества, а розничные продавцы должны предоставлять средства правовой защиты для дефектных товаров, которые включают ремонт, замену или возврат средств, в зависимости от обстоятельств», — сказали в Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей.