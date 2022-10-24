Лондон, , 10:35 — REGNUM Множественная органная недостаточность стала причиной смерти шотландского актёра Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Об этом 24 октября сообщает The Independent.

Робби Колтрейн The News International

«По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно свидетельству о смерти, Колтрейн страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца.

Напомним, 14 октября Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, умер в возрасте 72 лет.

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