Лондон, 24 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Множественная органная недостаточность стала причиной смерти шотландского актёра Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Об этом 24 октября сообщает The Independent.

The News International Робби Колтрейн

«По некоторым данным, Колтрейн умер от множественной органной недостаточности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно свидетельству о смерти, Колтрейн страдал от сепсиса, инфекции нижних дыхательных путей и блокады сердца.

Напомним, 14 октября Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, умер в возрасте 72 лет.