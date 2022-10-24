Калуга, 24 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Ремонт 215 км дорог регионального и местного значения выполняется в Калужской области в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги». Работы проходят на 72 объектах в Калуге и Обнинске, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Куйбышевском, Людиновском, Малоярославецком, Перемышльском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском и Юхновском районах. В общем объеме работ — 103 км дороги Калужской агломерации. Об этом 24 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном министерстве транспорта.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области завершено строительство автодороги

По данным ведомства, завершаются, начатые в 2021 году, работы по реконструкции моста через реку Жиздра в Козельском районе протяженностью 205 погонных метров. Введено в эксплуатацию 16 стационарных и четыре мобильных комплекса фиксации нарушений Правил дорожного движения, подходят к концу строительно-монтажные работы по устройству двух постов весогабаритного контроля транспортных средств на региональных автомобильных дорогах, а также устройству освещения автодорог протяженностью 48 км в 31 населенном пункте в 16 районах области.

Для повышения безопасности дорожного движения дорожники устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки и знаки маршрутного ориентирования, наносят разметку. В 2020 году завершилось строительство Северного обхода Калуги. На финансирование работ 2022 года предусмотрено 7,1 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей средства федерального бюджета, 3,1 млрд рублей — регионального Дорожного фонда. В настоящее время заключены государственные и муниципальные контракты по объектам ремонта дорог, ввод которых запланирован в 2023 году. Их общая протяженность 126 км, из них 90 км — дороги Калужской агломерации.