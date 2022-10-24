Сенатор в Австралии: «Готова участвовать в любом расследовании»
Канберра, 24 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Сенатор Лидия Торп «подвергнется расследованию» после обращения в комитет Сената Австралии по привилегиям. Об этом сообщил телеканал NineNews.
Сенатор от Зеленых сделала это заявление через несколько дней после того, как выяснилось, что она не раскрыла свои отношения с бывшим боссом байкерской группировки.
«Я решил написать председателю Сената с просьбой передать мое дела в сенатский комитет по привилегиям», — написала в соцсетях Торп, объясняя свой поступок.
Политик также добавила, что ее поддержали представители партии Зеленых.
«Партия Зеленых поддержала мое решение … Я более чем готова участвовать в любом расследовании … Я горжусь своей работой во имя справедливости для коренных народов, и я не перестану бороться за свой народ», — подчеркнула Торп.