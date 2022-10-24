Канберра, 24 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Сенатор Лидия Торп «подвергнется расследованию» после обращения в комитет Сената Австралии по привилегиям. Об этом сообщил телеканал NineNews.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Сенатор от Зеленых сделала это заявление через несколько дней после того, как выяснилось, что она не раскрыла свои отношения с бывшим боссом байкерской группировки.

«Я решил написать председателю Сената с просьбой передать мое дела в сенатский комитет по привилегиям», — написала в соцсетях Торп, объясняя свой поступок.

Политик также добавила, что ее поддержали представители партии Зеленых.

«Партия Зеленых поддержала мое решение … Я более чем готова участвовать в любом расследовании … Я горжусь своей работой во имя справедливости для коренных народов, и я не перестану бороться за свой народ», — подчеркнула Торп.