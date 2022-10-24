Челябинцев успокоили — бомбоубежищ хватит на всех
Челябинск, 24 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Челябинской области обеспеченность населения бомбоубежищами составляет 100%. Об этом сообщили журналистам в региональном министерстве общественной безопасности.
Бомбоубежище
Изданию 74.ru чиновники ответили, что провели полномасштабную инвентаризацию этих сооружений. А также добавили, что в регионе ежегодно осматривают бомбоубежища и оценивают их состояние.
«Кроме того, за состоянием таких объектов в мирное время следят органы МЧС и прокуратуры», — отметили в министерстве.
При этом количество бомбоубежищ журналистам не назвали.