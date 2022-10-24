Тбилиси, , 10:30 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 октября прибыл с рабочим визитом в Тбилиси. Трансляцию из тбилисского аэропорта ведёт пресс-служба правительства Грузии.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Самолёт с Алиевым уже прилетел в Тбилиси. У трапа выстроился почётный караул.

По данным пресс-службы, церемония встречи азербайджанского президента пройдёт в аэропорту. В ней будет участвовать премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Сообщается, что сегодня пройдут переговоры Алиева и Гарибашвили. После этого они сделают заявления перед представителями СМИ.