Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Сейчас симпатии американского общества на стороне республиканцев. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Электоральные тренды работают на стороне республиканцев. В американском обществе чувствуется усталость от многочисленных провалов президентства Байдена», — заявил эксперт.

На выборах 8 ноября республиканцы имеют неплохие шансы получить 20−30 мест дополнительно в Палате представителей и сформировать там большинство, уверен Дудаков.

«Что же касается Сената, то здесь с раскладом посложнее. Но и в Сенате у республиканцев есть шансы взять большинство в 51 или 52 места, если им удастся выиграть в Аризоне, Неваде и Джорджии», — заключил политолог.

Напомним, что 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США — двухпалатный законодательный орган.