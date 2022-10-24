Вашингтон, 24 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Сейчас симпатии американского общества на стороне республиканцев. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы США

«Электоральные тренды работают на стороне республиканцев. В американском обществе чувствуется усталость от многочисленных провалов президентства Байдена», — заявил эксперт.

На выборах 8 ноября республиканцы имеют неплохие шансы получить 20−30 мест дополнительно в Палате представителей и сформировать там большинство, уверен Дудаков.

«Что же касается Сената, то здесь с раскладом посложнее. Но и в Сенате у республиканцев есть шансы взять большинство в 51 или 52 места, если им удастся выиграть в Аризоне, Неваде и Джорджии», — заключил политолог.

Напомним, что 8 ноября состоятся выборы в Конгресс США — двухпалатный законодательный орган.