Париж, 24 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В ноябре этого года в Париже откроются две выставки, посвящённые древней культуре и традициям Узбекистана.

Коран

Одна из них — «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» — пройдёт в Лувре с 24 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года.

Выставка расскажет об истории Великого шёлкового пути, который проходил через южную часть нынешнего Узбекистана. На ней будут представлены предметы монументального и станкового искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства. Всего посетители смогут ознакомиться с 168 музейными экспонатами: 137 предметов из 13 музеев Республики Узбекистан, охватывающие период с V–VI веков до нашей эры до эпохи правления Тимуридов, и 31 — из ведущих музеев мира, таких как Британский музей, Британская библиотека, Музей Виктории и Альберта в Лондоне; Кабинет медалей, Национальная библиотека Франции, Музей Гиме, Лувр, Университетская библиотека языков и цивилизаций в Париже, а также из музея Кливленда (США) и Фонда Галуста Гюльбенкяна (Лиссабон).

Среди экспонатов, каждый из которых уникален, особо выделяется Катталангарский Коран VIII века — одна из важнейших рукописей исламского мира. Катталангарский Коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества.

Долгое время Коран хранился в мечети Лангар-ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области. В исламском мире он считается одной из старейших рукописей Мусхафа.

К восстановлению этого уникального документы были привлечены такие структуры, как Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, Фонд развития и культуры Узбекистана, Управление мусульман Узбекистана. Процесс реставрации был очень сложным, тяжёлым и трудным. Работы были выполнены реставраторами всемирно известного музея Лувр Аксель Делё и Аурелией Стрети.

Как отметили в Управлении мусульман Узбекистана, в мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана.

На выставке будут представлены две страницы из Корана, и посетители смогут увидеть его уникальную каллиграфию и миниатюры.

Также экспозиция включает в себя двенадцать миниатюр, рассказывающих об истории эпохи Бухарского эмирата.

Национальная французская библиотека предоставила для выставки копию книги Марко Поло XIV века, которая включает рассказы о его путешествиях по Азии, совершенные им в конце XIII века.

На второй выставке «Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана», которая пройдёт в Институте арабского мира, будут представлены более 300 экспонатов из 9 музеев Республики Узбекистан. Коллекция включает в себя предметы текстиля, одежду, обувь, головные уборы, ювелирные украшения конца XIX — середины XX века, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, а также картины Туркестанского авангарда из коллекций государственных музеев Узбекистана.

Подготовительная работа к выставкам проводилась на протяжении последних трёх лет. Состоялось несколько совместных узбекско-французских экспедиций, в ходе которых было совершено множество археологических открытий. Масштабные реставрационные работы проводились в несколько этапов.

В рамках выставок в Лувре и в Институте арабского мира будут изданы каталоги с научными статьями международных и узбекистанских специалистов.