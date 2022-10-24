Сеул, , 10:30 — REGNUM Сеул продолжит прилагать усилия для развития «здоровых и зрелых» отношений между Китаем и Южной Кореей, основанных на духе взаимного уважения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителей министерства иностранных дел Южной Кореи, опубликованном в связи с избранием Си Цзиньпина на пост Генерального секретаря Коммунистической партии Кита на третий срок.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В южнокорейском МИД добавили, что Сеул рассматривает возможность отправки Си Цзиньпину официального поздравления от имени президента и правительства.

В 2012 году тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак направил поздравительное послание Си Цзиньпину, когда он впервые был избран генеральным секретарём КПК, в 2017 году аналогичное послание направил и Мун Чжэ Ин.