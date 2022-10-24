Якутск, , 10:35 — REGNUM Отправленные в командировку в Кировское на Донбассе узкие специалисты из Якутии продолжают оказывать помощь жителям региона и консультируют местных врачей. В городе проходят мастер-классы, консилиумы и консультации для кардиологов, сообщило 24 октября ЯСИА.

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«Мы ведём приём местного населения с восьми часов утра до шести вечера. Также оказываем медицинскую помощь военнослужащим, раненым, участникам боевых действий. Население настроено очень дружелюбно, поэтому работать нам комфортно», — отметил врач-кардиолог из Якутии Филипп Харлампьев.

Ранее публиковались отзывы благодарных пациентов о работе врачей из Якутии. В том числе специалисты проводили бесплатные операции по удалению катаракты, которые были недоступны жителям Кировского.

Как сообщало ИА REGNUM, в город Донбасса приехали на прошлой неделе офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты из Якутии. С собой врачи привезли дорогостоящее оборудование и материалы для оказания специализированной медпомощи.