Врачи из Якутии проводят мастер-классы для медиков города в ДНР
Якутск, 24 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Отправленные в командировку в Кировское на Донбассе узкие специалисты из Якутии продолжают оказывать помощь жителям региона и консультируют местных врачей. В городе проходят мастер-классы, консилиумы и консультации для кардиологов, сообщило 24 октября ЯСИА.
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Ранее публиковались отзывы благодарных пациентов о работе врачей из Якутии. В том числе специалисты проводили бесплатные операции по удалению катаракты, которые были недоступны жителям Кировского.
Как сообщало ИА REGNUM, в город Донбасса приехали на прошлой неделе офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты из Якутии. С собой врачи привезли дорогостоящее оборудование и материалы для оказания специализированной медпомощи.