Вашингтон, 24 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден завил, что избиратели имеют право беспокоиться о его здоровье.

(сс) jlhervàs Джо Байден

В интервью MSNBC Байден ответил на вопросы, должны ли люди голосовать за него, учитывая его возраст и возможное ухудшение здоровья. Он сказал, что избиратели имеют право на беспокойство, характерное в отношении людей его возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден решил привиться обновленной вакциной от COVID-19.