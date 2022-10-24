Москва, , 10:27 — REGNUM Распространенное госдепартаментом США заявление министров обороны трех стран о «грязной бомбе» удручает и разочаровывает, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Council.gov.ru

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«Заявление крайне удручает и разочаровывает. Западникам не потребовалось и нескольких часов, чтобы оценить тревожную информацию по существу (интересно, как?), согласовать позицию отрицания (три страны и несколько уровней, вплоть до высшего!) и даже договориться, как сделать ее публичной», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

А значит, были только вторая и третья фазы совместной реакции (согласование отрицания), без первой — собственно расследования, указал сенатор.

Однако парламентарий видит и хорошую составляющую новости.

«Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой». А значит — в очередной раз спасены люди», — констатировал Косачёв.

Действия России и впредь будут носить упреждающий характер, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госдепартамент США распространил заявление, где говорится, что министры обороны Великобритании, США И Франции говорили с министром обороны России по его запросу и страны дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что б. УССР готовится применить «грязную бомбу» на своей территории.

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